Мультфильм «Миньоны и монстры» собрал $ 400 млн
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За ещё один уикенд мультфильм «Миньоны и монстры» смогли довести свою общую кассу до $ 400 млн. Бюджет ленты, напомним, составил $ 85 млн.
Сюжет ленты переносит миньонов в 1920-е годы. Теперь они решают снять собственный фильм ужасов в Голливуде. Для этого им предстоит найти самых страшных существ.
Лента выступила третьей частью спин-оффа про миньонов и седьмым фильмом во франшизе «Гадкий я». Новая картина про знаменитых существ из «Гадкого я» вышла в мировом прокате 1 июля. Она показала худший старт в серии, поскольку первоначальные сборы оказались слабыми, но в итоге касса получилась неплохая.
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