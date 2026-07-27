Сценарий продолжения «Подземелий и драконов: Честь среди воров» давно готов
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Один из режиссёров и сценаристов фильма «Подземелья и драконы: Честь среди воров» Джонатан Голдштейн рассказал, что сценарий продолжения картины уже давно готов. Насколько давно, он не уточнил, но сам факт этого говорит о том, что над лентой активно работали какое-то время.
То есть сюжет у фильма есть, осталось лишь его снять, но это вряд ли когда-нибудь случится. Почему? Потому что в прокате картина провалилась.
Проект вышел в 2023 году, при бюджете в $ 150 млн он собрал всего $ 208 млн, хотя для окупаемости нужно было как минимум ещё $ 100 млн. Вероятно, сиквел никогда не выйдет из-за провала картины.
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