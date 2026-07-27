В «Мстителях: Судный день» нас детально познакомят с Доктором Думом и его судьбой
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В интервью на прошедшем Comic-Con президент Marvel Studios Кевин Файги порассуждал по поводу сравнения Таноса и Доктора Дума.
По словам Файги, в своё время люди готовились к Таносу на протяжении нескольких лет. Хотя, конечно, над злодеем много смеялись, когда в сцене персонаж решается взять всё дело в свои руки.
Я помню мемы, которые высмеивали Таноса за то, что он просто сидел на стуле… с «Войной бесконечности». Мы согласны, что Танос раскрывался постепенно, но именно так мы делаем с Доктором Думом.
«Судный день» выйдет в зарубежный прокат 18 декабря. После него последуют «Мстители: Секретные войны».
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