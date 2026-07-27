Между Нэмором и Женщиной-невидимкой в «Мстителях: Судный день» будет конфликт
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Теноч Уэрта в интервью рассказал, что между Женщиной-невидимкой и Нэмором в «Мстителях: Судный день» будет конфликтная ситуация, в которой они, возможно, даже подерутся.
Героям предстоит через это пройти, чтобы в будущем унять разногласия и объединить силы против общего врага, Доктора Дума. Забавно, что в комиксах между Сью Шторм и Нэмором закручивался крепкий взаимный роман. Возможно, от подобного решили отказаться в кино.
«Судный день» соберёт вместе Людей Икс, новых Мстителей, Мстителей, Фантастическую четвёрку и других героев ради борьбы с Доктором Думом. Последнего, кстати, сыграл Роберт Дауни-младший.
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