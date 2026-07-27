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Появились новые постеры аниме по Sekiro: Shadows Die Twice

Появились новые постеры аниме по Sekiro: Shadows Die Twice
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Опубликовали новые постеры аниме по Sekiro: Shadows Die Twice. Проект называется Sekiro: No Defeat. На постерах можно увидеть главного героя, Волка, и его господина Куро.

Новые постеры аниме Sekiro: No Defeat

Фото: Qzil.la.

Фото: Qzil.la.

Сюжет проекта развернётся в Японии, которая раскололась на множество независимых государств, втянутых в непрекращающиеся войны. В центре сюжета — священная земля Асина. Спустя два десятилетия после того, как Святой Меча Иссин Асина захватил власть в регионе в результате жестокого переворота, изнутри страны исходит новая угроза — Министерство внутренних дел. Отчаянно пытаясь защитить свою родину, внук Иссина Генитиро обращается к запретным силам и находит одинокого бойца.

Прокат в кинотеатрах Японии стартует 4 сентября.

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