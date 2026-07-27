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Вышел трейлер сериала «Алиса в Стране чудес. Безумные приключения» — премьера 2 августа

Вышел трейлер сериала «Алиса в Стране чудес. Безумные приключения» — премьера 2 августа
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«КИОН» опубликовал трейлер сериала «Алиса в Стране чудес. Безумные приключения». Это расширенная версия фильма с Анной Пересильд, в которую войдут невошедшие фрагменты и новые музыкальные номера. Всего будет шесть серий.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат «КИОН».

Фильм же рассказывал историю 15-летней школьницы Алисы, которая попадает в Страну чудес. В таинственном месте она узнаёт своих родных, знакомых и друзей — но никто из них не узнаёт её саму. Чтобы вернуться домой, Алисе предстоит преодолеть множество препятствий и странностей на своём пути.

Премьера состоится 2 августа в онлайн-кинотеатрах «КИОН» и Premier. Все эпизоды выпустят сразу.

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