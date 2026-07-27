Стартовал второй сезон сериала «Ира» с Ингрид Олеринской

Сегодня в Okko начал выходить второй сезон комедийной драмы «Ира» с Ингрид Олеринской в главной роли. Для просмотра доступна первая серия из 12.

Шоу рассказывает о девушке Ирине, которая работает в МФЦ, но считает это место адом на земле. После очередной ссоры с парнем-сценаристом девушка проводит ночь с новым коллегой, а через несколько дней начинает чувствовать тошноту. Теперь Ирине предстоит выяснить, кто отец её ребёнка, попутно решая и другие проблемы в личной жизни. В продолжении она столкнётся со всеми сложностями и радостями материнства.

Шоу также зачастую называют российским ответом на «Дрянь» с Фиби Уоллер-Бридж.