«Мы в предвкушении»: Кевин Файги — о Людях Икс в киновселенной Marvel

Президент Marvel Studios Кевин Файги рассказал, что вся команда ждёт того, чтобы представить людям новых Людей Икс и рассказать о них различные истории.

По словам Файги, на мутантов делают большой акцент, поскольку они станут главной движущей силой киновселенной на ближайшие несколько лет.

Количество историй о Людях Икс, которые ещё не были рассказаны, немыслимо. Не только те, что взаимодействуют с другими героями Marvel, которых множество, но есть сага за сагой за сагой внутри самих Людей Икс, в которые мы хотим погрузиться.

Старую гвардию Людей Икс увидим уже в «Мстителях: Судный день», которые выйдут в зарубежный прокат 18 декабря.