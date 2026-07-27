«Мы в предвкушении»: Кевин Файги — о Людях Икс в киновселенной Marvel
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Президент Marvel Studios Кевин Файги рассказал, что вся команда ждёт того, чтобы представить людям новых Людей Икс и рассказать о них различные истории.
По словам Файги, на мутантов делают большой акцент, поскольку они станут главной движущей силой киновселенной на ближайшие несколько лет.
Количество историй о Людях Икс, которые ещё не были рассказаны, немыслимо. Не только те, что взаимодействуют с другими героями Marvel, которых множество, но есть сага за сагой за сагой внутри самих Людей Икс, в которые мы хотим погрузиться.
Старую гвардию Людей Икс увидим уже в «Мстителях: Судный день», которые выйдут в зарубежный прокат 18 декабря.
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