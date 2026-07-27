15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Дом дракона, 3-й сезон, 6-я серия: где смотреть, сюжет, тизер 7 серии

Вышел шестой эпизод третьего сезона «Дома дракона»
Комментарии

27 июля состоялась премьера шестого эпизода третьего сезона сериала «Дом дракона». Серия уже доступна для просмотра на HBO, вместе с этим авторы также показали тизер грядущего седьмого эпизода.

Видео доступно на YouTube-канале HBO. Права на видео принадлежат HBO.

Шестой эпизод третьего сезона проекта по «Игре престолов» продолжает историю противостояния между двумя ветвями дома Таргариенов за власть в Вестеросе. В новой серии Рейнира и Деймон пытаются понять, как лучше разобраться с Ормундом, пока напряжённость между их союзниками начинает нарастать.

В третий сезон «Дома дракона» вновь войдёт восемь серий — следующая выйдет 3 августа. Сейчас авторы уже работают над четвёртым сезоном, который должен завершить историю картины.

Материалы по теме
Пока что лучший российский сериал 2026 года: почему «Холод» с Аксёновой надо смотреть
Пока что лучший российский сериал 2026 года: почему «Холод» с Аксёновой надо смотреть
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android