Геймеры предложили не играть на PlayStation неделю — из-за отказа Sony от дисков

1 июля компания Sony объявила об отказе от физических носителей для консолей PlayStation. С 1 января 2028 года для PS4, PS5 и будущей PS6 больше не будут выпускать диски — останутся только цифровые копии в магазине PS Store.

Новость стала настолько большим ударом для геймеров, что спустя три недели они продолжают атаковать соцсети PlayStation негативными комментариями. Один из крупных пабликов в соцсети X под ником Does It Play? предложил бойкотировать Sony и вообще не включать консоли PlayStation в период с 23 по 30 августа . Это действие, по его мнению, почти никак не повлияет на сторонних издателей и покажет производителю важность сохранения физических копий.

Мы предлагаем бойкотировать решение Sony о физических дисках и не включать консоли PlayStation с 23 по 30 августа. Никаких входов в аккаунт, игровых сессий и покупок на платформах Sony. Таким образом, мы окажем минимальное влияние на издателей и выразим своё мнение о ситуации.

Создатель аккаунта отметил, что подобные акции — чуть ли не единственное действие, на которое способны массовые игроки в ближайшее время. Ранее в Евросоюзе заявили, что не могут повлиять на решение Sony об отказе от дисков, потому что технически японская компания не нарушает европейские законы.