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Райан Гослинг взялся за Marvel после идеи на съёмах фильма по «Звёздным войнам»

Райан Гослинг взялся за Marvel после идеи на съёмах фильма по «Звёздным войнам»
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Глава Marvel Studios Кевин Файги рассказал, как же удалось добиться разработки фильма про Призрачного гонщика с Райаном Гослингом. Актёр несколько лет публично рассказывал прессе, что хотел бы сняться в роли антигероя, при этом параллельно об этом же журналистам рассказывала сама «Марвел».

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По словам Файги, они вели беседы с Гослингом несколько лет подряд, но найти нужную идею удалось только во время съёмок фильма «Звёздные войны: Звёздный истребитель» — там актёр вместе с режиссёром Шоном Леви («Дэдпул и Росомаха», «Главный герой», «Живая сталь», «Очень странные дела») придумали классную концепцию для фильма и представили её Marvel Studios, после чего процесс пошёл как по маслу.

Для Marvel Studios это двойная «победа», поскольку Кевин Файги после мирового успеха «Дэдпула и Росомахи» уже искал новые проекты для Шона Леви, которым в итоге оказался «Призрачный гонщик».

Пока никаких деталей картины не раскрывают, но премьера состоится в 2028 году. У Marvel там сейчас две даты выхода без фильмов — или 5 мая 2028 года, или 28 июля 2028 года. На 15 декабря 2028 года уже заявили «Чёрную пантеру 3».

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