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Фильм Жертва обстоятельств (2026) — дата выхода, когда выйдет в России, смотреть трейлер, Эванс, Тейлор-Джой

Трейлер фильма «Жертва обстоятельств» с Аней Тейлор-Джой — выход в России 20 августа
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Кинокомпания «Вольга» представила дублированный трейлер фильма «Жертва обстоятельств». Триллер с Крисом Эвансом и Аней Тейлор-Джой выйдет в кинотеатрах России 20 августа.

Видео доступно во VK-канале «Вольга». Права на видео принадлежат «Вольге».

Будущая картина расскажет о благотворительном концерте, на который нападает группа радикалов, стремящихся исполнить мистическое пророчество. Они похищают звёзд Голливуда, которые пытались возродить свою карьеру.

Главные роли в ленте исполнили Крис Эванс («Мстители») и Аня Тейлор-Джой («Ход королевы»). Вместе с ними в проекте сыграли Сальма Хайек («От заката до рассвета»), Венсан Кассель («Ненависть»), Джон Малкович («Новый Папа») и другие актёры.

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