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Какие фильмы Marvel выпустит в 2028 году

Какие фильмы Marvel выпустит в 2028 году
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После Comic-Con в Сан-Диего мы начали понимать, каким примерно будет будущее киновселенной Marvel — хоть и до выпуска хотя бы «Человека-паука: Новый день» не стоит ожидать каких-то серьёзных анонсов, поэтому компания осторожно представляет одиночные картины.

В 2028 году выйдет три фильма Marvel Studios — 5 мая, 28 июля и 15 декабря. При этом компания заявила только один на точную дату, а один запланирована на весь год, тогда как третий пока остаётся покрыт туманом войны. Однако основные предположения следующие:

«Люди Икс» официально не имеет никакой даже примерной даты выхода, но всё указывает, что это будет первый или второй фильм после масштабного перезапуска киновселенной, который случится во «Мстителях: Секретные войны».

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