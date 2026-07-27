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Автор Death Stranding Хидео Кодзима сыграл начальника полиции Токио в сериале «Живой»

Автор Death Stranding Хидео Кодзима сыграл начальника полиции Токио в сериале «Живой»
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Японский геймдизайнер Хидео Кодзима рассказал о своей первой полноценной роли в кино. Создатель Metal Gear и Death Stranding сыграл начальника полиции Кэна Ватануки во втором сезоне сериала «Живой».

Для своей роли разработчик видеоигр снял очки и зачесал волосы назад, после чего авторы сериала удалили его небольшую бороду с помощью компьютерной графики.

Я сыграл небольшую роль в 11-м эпизоде драмы «Живой». Для этой роли я снял очки, зачесал волосы назад, надел костюм и выложился по максимуму, но было решено, что я выгляжу «слишком молодым» для должности главного начальника столичной полиции и что у них обычно не бывает бороды. Поэтому они скорректировали мою внешность с помощью компьютерной графики.
Кодзима в сериале «Живой»

Кодзима в сериале «Живой»

Фото: TBS

Это уже не первое появление Кодзимы в кинопроектах, однако до этого разработчик в основном исполнял роли в массовке или играл самого себя. Разработчик в том числе появился в роли наёмника в сериале «Слишком стар, чтобы умереть молодым» Николаса Виндинга Рефна, а также озвучивал сотрудника полиции в японском дубляже «Зверополиса 2».

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