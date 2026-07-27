«Майкл» вошёл в топ-4 самых кассовых фильмов 2026 года в России, обойдя «Царя Салтана»

27 июля сборы фильма «Майкл» про Майкла Джексона превысили 2,1 млрд рублей. Музыкальная лента постепенно завершает своё выступление в кинотеатрах России.

Тем временем байопик занимает уже четвёртое место в списке самых кассовых фильмов 2026 года в стране. Лента опередила эротический триллер «Горничная» и «Сказку о царе Салтане» братьев Андреасян. Возможно, биографическая лента закрепится на четвёртой строчке до конца года.

Самые кассовые фильмы 2026 года в России

«Чебурашка 2» — 6 млрд рублей. «Простоквашино» — 2,4 млрд рублей. «Буратино» — 2,3 млрд рублей. «Майкл» — 2,1 млрд рублей. «Сказка о царе Салтане» — 2,099 млрд рублей. «Горничная» — 1,3 млрд рублей. «Твоё сердце будет разбито» — 930 млн рублей. «Домовёнок Кузя 2» — 890 млн рублей. «Соната» — 633 млн рублей. «Вот это драма!» — 590 млн рублей.