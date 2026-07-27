OverDrive объяснил, почему тир-1 команды вылетели с BLAST Bounty Summer 2026 по CS 2

Аналитик Алексей OverDrive Бирюков в обзоре BLAST Bounty Summer 2026 поделился мнением, почему топ-команды по CS 2 не прошли онлайн-квалификацию турнира. Из закрытого отбора вылетели Falcons, FURIA, Vitality, Aurora и G2.

По словам Бирюкова, гранды сознательно жертвуют подготовкой к отдельным турнирам ради длинного сезона. После мэйджора командам важнее восстановиться, чем выйти на пик формы к ближайшему турниру. В онлайн-квалификации они сталкиваются с соперниками, которые целенаправленно готовились к турниру несколько недель.

У них очень долгий сезон. Естественно, когда начинается отпуск, у них нет задачи выйти из отпуска как можно раньше. Этим командам важнее собраться не за неделю или за две, а дня за три, максимум за четыре. Потому что если они эти дни недоотдохнут, то просто выгорят через 2–3 турнира и к мэйджору подойдут в разобранном состоянии. Тир-2, тир-3 команды стараются выйти на свой пик против команды, которая ещё даже не собрана. Если бы Vitality, Falcons, FURIA поиграли неделю перед турниром — они бы своих оппонентов просто унесли без шансов.

Единственной командой из топ-10 рейтинга HLTV, прошедшей в плей-офф, стала Team Spirit. LAN-стадия BLAST Bounty Summer 2026 стартует 30 июля на Мальте.