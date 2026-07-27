Мультфильм «Барашек Шон и Чудище Лохматое» выйдет в России 29 октября — трейлер

Кинокомпания «Вольга» раскрыла дату премьеры мультфильма «Барашек Шон и Чудище Лохматое» в России. Продолжение истории знаменитого животного выйдет в стране 29 октября, спустя полтора месяца после премьеры в мировых кинотеатрах.

Видео доступно во VK-канале «Вольга». Права на видео принадлежат «Вольга».

События фильма развернутся накануне Хэллоуина, когда владелец фермы ненароком портит тыквенную грядку. Шон по традиции пытается исправить положение своими изобретениями. Правда, дела идут не слишком удачно: фермер пропадает, а в окрестных лесах появляется загадочный зверь.

Режиссёрами картины выступили Стив Кокс и Мэттью Уолкер — они работали над предыдущими мультфильмами по вселенной. Главные роли озвучили Джастин Флетчер, Джон Спаркс и Кейт Харбор, которые также работали над прошлыми частями «Барашка Шона».