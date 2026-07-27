15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовал третий сезон сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город»

Стартовал третий сезон сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город»
Комментарии

27 июля состоялась премьера третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город». Продолжение шоу по зомби-вселенной уже вышло в сервисах телеканала AMC — для просмотра доступен первый эпизод. В России шоу покажет «Амедиатека»: даты выхода третьего сезона в стране пока нет.

«Мёртвый город» — спин-офф популярного сериала, разворачивающийся во вселенной «Ходячих мертвецов» и рассказывающий, как заклятые враги Ниган и Мэгги отправляются в Нью-Йорк, чтобы спасти Хершела Ри — сына Мэгги.

В третьем сезоне «Мёртвого города» герои окончательно отбросят разногласия и будут работать сообща, чтобы дать отпор всем противникам и сделать Манхэттен пригодным местом для дальнейшего выживания и процветания цивилизации. Главные роли вновь сыграли Джеффри Дин Морган («Хранители») и Лорен Кохэн («Казанова»).

Материалы по теме
Расписание выхода третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android