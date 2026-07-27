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Начались съёмки мелодрамы «На нас летит метеорит» в духе «Не смотрите наверх»

Начались съёмки мелодрамы «На нас летит метеорит» в духе «Не смотрите наверх»
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Онлайн-кинотеатр Premier, «Киностудия КИТ» и «Студия Видеопрокат» объявили о старте производства фильма «На нас летит метеорит». Съёмки мелодрамы займут несколько месяцев, после чего лента выйдет на стримингах.

Будущая лента основана на произведениях Александра Цыпкина и расскажет о заместителе мэра провинциального Каратовска Вадиме, который привык решать чужие проблемы, но давно забыл о собственных желаниях. Разрываясь между карьерой чиновника, отношениями с женой, способной помочь ему занять пост мэра, и шансом начать новую жизнь рядом с принципиальной учёной Сливянкиной, он никак не может сделать главный выбор. Ситуацию осложняет внезапная угроза апокалипсиса: местный астроном Удодов фиксирует объект, летящий к Земле. Власти тайно строят бункер, а Артюхов пытается спасти горожан и наконец решить, каким человеком он хочет быть.

Режиссером картины выступает Владимир Битоков («Натали и Александр»), главные роли в фильме сыграют Сергей Лавыгин («Лёд 3»), Марина Александрова («Северное сияние»), Алёна Долголенко («Пророк. История Александра Пушкина»), Ян Цапник («Артек. Большое путешествие») и другие актёры.

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