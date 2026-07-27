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Universal отреагировала на утечку «Одиссеи» Кристофера Нолана

Universal отреагировала на утечку «Одиссеи» Кристофера Нолана
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Вчера, 26 июля, копию фильма «Одиссея» Кристофера Нолана слили в Сеть. Анонимный пользователь опубликовал фильм на своей странице в соцсети X, где он был доступен на протяжении двух часов.

Компания Universal, владеющая правами на фильм, сообщила, что попыталась сразу удалить фильм, как только узнала об утечке.

Нам стало известно о несанкционированной публикации фильма, и мы немедленно инициировали процедуру удаления. Мы серьёзно относимся к нарушению авторских прав и будем использовать все соответствующие средства правовой защиты для защиты нашего контента и прав на интеллектуальную собственность.

Лента была доступна на протяжении двух часов — за это время она набрала более 2,1 млн просмотров.

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