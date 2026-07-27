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Мультиплеерный Far Cry в стиле «Таркова» отменён — инсайдер Том Хендерсон

Мультиплеерный Far Cry в стиле «Таркова» отменён — инсайдер Том Хендерсон
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Ubisoft приняла решение отменить extraction-шутер по Far Cry — игра под кодовым названием Project Maverick должна была напоминать Escape from Tarkov и был бы посвящена сбору лута в мультиплеере в вымышленном регионе в сеттинге Аляски.

Детали сообщил инсайдер Том Хендерсон: по его словам, теперь на основе Maverick собираются сделать что-то совершенно новое в рамках франшизы. Игроков ждёт проект от первого лица в открытом мире, где главным будут «взаимодействия геймеров и создаваемые ими сюжетные линии».

При этом Ubisoft продолжает работу над основной серией — Far Cry 7, по словам источника, «движется в верном направлении».

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