15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Marvel полностью меняет свой подход к новым фильмам

Marvel полностью меняет свой подход к новым фильмам
Комментарии

Глава Marvel Studios Кевин Файги успел раздать множество интервью, где в том числе рассказал не только о конкретных планах на грядущие фильмы, но и поделился новым подходом компании к их созданию.

Файги подтвердил, что фанатам киновселенной придётся целый год прожить без нового кино — после выпуска ленты «Мстители: Судный день» в декабре 2026 года до картины «Мстители: Секретные войны» в декабре 2027-го не будет никаких свежих фильмов.

Материалы по теме
Райан Гослинг взялся за Marvel после идеи на съёмах фильма по «Звёздным войнам»

Это произошло в первую очередь из-за смены перспективы: Marvel Studios делает ставку на качество каждого отдельного релиза, а не на их количество — как случилось после 2019 года, когда запускалось огромное количество фильмов и сериалов, за которыми люди уже не успевали следить.

Мы всегда пытались держать планку качества, но когда количество возрастает настолько, у нас попросту не хватает рук. Сейчас не хотим так растягиваться, а «Мстители» — это вообще самое важное для нас.
Материалы по теме
Какие фильмы Marvel выпустит в 2028 году
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android