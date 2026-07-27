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Алан Ричсон назвал свою любимую игру и рассказал, что сыграл бы в фильме Call of Duty с зомби

«Меня они немного пугают». Алан Ричсон рассказал, почему сложно снимать фильмы по играм
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Актёр Алан Ричсон, известный по ролям в «Тайнах Смолвиля», «Голодных играх» и сериале «Ричер», рассказал о своей любви к видеоиграм.

По его словам, он часто играет в Call of Duty и даже мог бы сыграть в фильме по шутеру.

Любимая игра? Call of Duty, я играю в Call of Duty. Люблю эту игру. Снялся бы я в фильме по CoD? Если сюжет будет подходящим, хотел бы, чтобы там появились зомби. Это крайне неожиданно — узнавать, что в игре есть сверхъестественное.

Ричсон также поразмышлял, почему большинство экранизаций видеоигр выходят неудачными.

Честно говоря, меня немного пугают экранизации видеоигр, потому что хороших очень мало. Думаю, удаются только те, которые делают непосредственно для детей — например, «Майнкрафт». Если вы сначала делаете игру для детей, или она забавная и самоироничная —и фильм, как правило, получается удачным. Но если игра слишком серьёзная, адаптировать её очень сложно, вы должны быть к этому готовы.
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