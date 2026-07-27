15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Четвёртый сезон аниме «Этот замечательный мир!» выйдет в 2027 году

Четвёртый сезон аниме «Этот замечательный мир!» выйдет в 2027 году
Комментарии

Легендарный аниме-сериал «Этот замечательный мир!», также известный как KonoSuba, вернётся с четвёртым сезоном в 2027 году — работа над продолжением ведётся уже минимум полгода.

Первый сезон аниме-адаптации вышел в 2016 году, второй — в 2017-м. «Этот замечательный мир!» вернулся в 2024 году, но собрал уже не такие высокие оценки, как 10 лет назад.

По сюжету школьник попадает в мир, живущий по законам MMORPG, знакомится с новыми друзьями: богиней воды Аквой, неуклюжим рыцарем Даркнесс и повелительницей взрывов Мегумин, которая теряет всю силу после одного заклинания, но отказывается учить другие.

Материалы по теме
Анонсирован четвёртый сезон культового аниме «Этот замечательный мир!»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android