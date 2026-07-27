Власти обсуждают разблокировку «Телеграма» в России — Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с блокировкой мессенджера «Телеграм» в России. В интервью «РИА Новости» чиновник заявил, что власти продолжают контактировать с разработчиками приложения для разблокировки сервиса в стране.

При этом подобной заинтересованности нет со стороны администрации Павла Дурова, отметил Песков.

Шаги по восстановлению мессенджера «Телеграм» в России есть, но пока большой активности со стороны мессенджера нет.

Популярный мессенджер «Телеграм» в России заблокировали 1 апреля — администрация мессенджера якобы не исполняла требования Роскомнадзора по удалению запрещённых материалов. Кроме того, среди причин блокировки также называли «случаи вербовки людей для совершения противоправных действий». С тех пор многие россияне продолжают пользоваться приложением с помощью методов обхода блокировок.