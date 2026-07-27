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Съёмки «Мстителей» напоминали школу без учителей — так описал их Теноч Уэрта

Съёмки «Мстителей» напоминали школу без учителей — так описал их Теноч Уэрта
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Мексиканский актёр Теноч Уэрта, исполняющий роль Нэмора в фильмах киновселенной Marvel, описал съёмочный процесс картины «Мстители: Судный день» — по его мнению, он был похож на школьный класс без учителя.

Иногда у меня было ощущение, что мы находимся в старшей школе. Такой момент, когда учитель музыки не приходит на урок, а все сходят с ума.

Ранее Уэрта рассказал, что в новых «Мстителях» его персонаж будет конфликтовать с Женщиной-невидимкой.

Премьера фильма «Мстители: Судный день» в мировом прокате состоится 18 декабря 2026 года. До релиза ленты в киновселенной Marvel также выйдет новый фильм про Человека-паука — премьера «Совершенно нового дня» состоится 31 июля 2026-го.

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