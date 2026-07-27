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«Это просто фантастика». Роберт Дауни-младший уже посмотрел ленту «Мстители: Судный день»

«Это просто фантастика». Роберт Дауни-младший уже посмотрел ленту «Мстители: Судный день»
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Роберт Дауни-младший уже посмотрел черновую версию фильма «Мстители: Судный день», в котором исполнил роль Доктора Дума.

Свои впечатления он описал коротко:

Это просто фантастика.

Премьера фильма «Мстители: Судный день» состоится 18 декабря 2026 года. Сюжет ленты расскажет, как Мстители, Люди Икс, Фантастическая четвёрка, вакандцы и Новые Мстители объединяются, чтобы противостоять Доктору Думу — одновременно выдающемуся учёному и величайшему чёрному магу вселенной комиксов Marvel.

Ранее Роберт Дауни-младший рассказал о разнице между злодеем Доктором Думом и Железным человеком, которого он играл ранее.

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