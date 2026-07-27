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WW Team под руководством Chopper стартовала с победы на CIS LAN Championship 6 по CS 2

WW Team под руководством Chopper стартовала с победы на CIS LAN Championship 6 по CS 2
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WW Team обыграла микс Bez negativa в стартовом матче CIS LAN Championship 6 по Counter-Strike 2 в Москве. Серия завершилась со счётом 2-0 — 13:4 на Cache и 13:3 на Dust2.

Все пять игроков завершили серию с положительной статистикой. Лучшим стал Тимур m3wsu Коренёв с рейтингом 1,80 и K/D 35-11.

На турнире WW Team помогает Леонид chopper Вишняков в роли тренера. Ранее Вишняков заявлял, что задумывается о возвращении на профессиональную сцену, однако на CIS LAN он выступает исключительно за тренерским столом.

Следующий матч WW Team проводит против Virtus.pro в рамках групповой стадии. CIS LAN Championship 6 проходит с 27 по 30 июля в Москве с призовым фондом $ 40 тыс. В турнире участвуют 16 команд.

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