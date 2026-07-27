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Ленте «Человек-паук: Новый день» предрекают рекордные сборы — $ 345 млн в первые выходные

Ленте «Человек-паук: Новый день» предрекают рекордные сборы — $ 345 млн в первые выходные
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По данным аналитиков, фильм «Человек-паук: Новый день» может заработать в кинотеатрах сумму в $ 345 млн только за первые выходные.

Если это произойдёт, лента поставит рекорд по этому показателю за последние семь лет. В истории кино это будет второй результат, уступая лишь картине «Мстители: Финал» (тогда было $ 356 млн).

«Новый день» выйдет в зарубежном прокате 31 июля. До России картина доберётся в августе, но точных дат пока не называют. Фильм расскажет новую историю в жизни Питера Паркера через четыре года после событий «Нет пути домой» прошло четыре года — дружелюбный сосед продолжает защищать Нью-Йорк от преступности, пока близкие полностью забыли о его существовании.

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