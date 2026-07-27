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«Там нет ничего, что делает поэму великой». Переводчица «Одиссеи» разгромила фильм Нолана

«Там нет ничего, что делает поэму великой». Переводчица «Одиссеи» разгромила фильм Нолана
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Режиссёр «Одиссеи» Кристофер Нолан рассказывал, что источником вдохновения для него стал перевод поэмы Гомера, сделанный Эмили Уилсон в 2017 году. В свою очередь, переводчица оказалась разочарована экранизацией.

Надеялась, что увлечение Нолана гомеровскими темами подтолкнёт его к новым творческим высотам и позволит ему создать более правдоподобных персонажей. Но в «Одиссее» видно его обычное сочетание грандиозности и поверхностности… Замысел фильма слишком запутан, а персонажи недостаточно проработаны, чтобы воплотить в жизнь то, что он обещает.
Тут нет ничего, что делает поэму великой. В ней нет ничего о времени, памяти, истории, войне или о связи между славным возвращением воина и его семьёй, друзьями и противниками. Фильму не хватает глубины, структура сюжета примитивна. Текст написан отвратительно. Ни у одного из персонажей нет убедительной мотивации для его действий или слов.
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