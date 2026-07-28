Звезда «Обсессии» Майкл Джонстон планирует сыграть в «Муммии 4» с Бренданом Фрейзером

По даным Variety, Майкл Джонстон, везда «Обсессии», может сыграть в «Мумии 4» с Бренданом Фрейзером. Какую именно роль хотят дать актёру, не сообщается.

Оригинальная «Мумия» вышла в 1999 году и получила восторженные отзывы от зрителей. Лента запустила карьеру Брендана Фрейзера, который вернулся во второй и третьей частях.

К главным ролям в продолжении «Мумии» вернутся Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс, сюжет держится в тайне. Сценарий пишет Дэвид Коггшолл («Семейный план»), а режиссёрами выступят Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт («Я буду искать»). Продолжение культового боевика теперь выйдет 19 мая 2028 года.