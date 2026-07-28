15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Обсессии» Майкл Джонстон планирует сыграть в «Муммии 4» с Бренданом Фрейзером

Звезда «Обсессии» Майкл Джонстон планирует сыграть в «Муммии 4» с Бренданом Фрейзером
Комментарии

По даным Variety, Майкл Джонстон, везда «Обсессии», может сыграть в «Мумии 4» с Бренданом Фрейзером. Какую именно роль хотят дать актёру, не сообщается.

Оригинальная «Мумия» вышла в 1999 году и получила восторженные отзывы от зрителей. Лента запустила карьеру Брендана Фрейзера, который вернулся во второй и третьей частях.

К главным ролям в продолжении «Мумии» вернутся Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс, сюжет держится в тайне. Сценарий пишет Дэвид Коггшолл («Семейный план»), а режиссёрами выступят Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт («Я буду искать»). Продолжение культового боевика теперь выйдет 19 мая 2028 года.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android