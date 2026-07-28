Фильм по Resident Evil стал самым жестоким в карьере Зака Креггера, режиссёра «Орудий»

В недавнем интервью Зак Креггер, режиссёр «Варвара» и «Орудий», рассказал о своём подходе к фильму по Resident Evil. По словам постановщика, картина станет самой жестокой в его карьере.

К тому же Креггер понимает, что лента будет вдохновляться оригинальными играми в последнюю очередь, а прежде всего она попытается напугать зрителя и показать истинную сущность страха.

Проект сконцентрируется на одном главном герое, который отправится в опасное путешествие по городу Раккун-Сити, «постепенно погружаясь в настоящий ад».

Экранизация культовой серии видеоигр выйдет в мировом прокате скоро, уже 18 сентября.