Фильм по Resident Evil стал самым жестоким в карьере Зака Креггера, режиссёра «Орудий»
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В недавнем интервью Зак Креггер, режиссёр «Варвара» и «Орудий», рассказал о своём подходе к фильму по Resident Evil. По словам постановщика, картина станет самой жестокой в его карьере.
К тому же Креггер понимает, что лента будет вдохновляться оригинальными играми в последнюю очередь, а прежде всего она попытается напугать зрителя и показать истинную сущность страха.
Проект сконцентрируется на одном главном герое, который отправится в опасное путешествие по городу Раккун-Сити, «постепенно погружаясь в настоящий ад».
Экранизация культовой серии видеоигр выйдет в мировом прокате скоро, уже 18 сентября.
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