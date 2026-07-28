Хейли Этвелл считает, что никто бы не сыграл Доктора Дума лучше Роберта Дауни-младшего

Хейли Этвелл, сыгравшая Пегги Картер в киновселенной Marvel и вернувшаяся к этой роли в «Мстителях: Судный день», рассказала, что её очень впечатлил Роберт Дауни-младший, играющий Доктора Дума.

По словам актрисы, вряд ли кто-то сможет сыграть персонажа лучше, чем это сделал Роберт.

Вы делаете большой риск, превращая его в Дума, но если есть один человек, который может это вытянуть, — это Дауни-младший.

По сюжету будущего блокбастера Мстители, Люди Икс, Фантастическая четвёрка, вакандцы и Новые Мстители объединяются, чтобы противостоять Доктору Думу — одновременно выдающемуся учёному и величайшему чёрному магу вселенной комиксов Marvel.

Премьера фильма «Мстители: Судный день» в мировом прокате состоится 18 декабря 2026 года.