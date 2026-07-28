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Фильм «Супергёрл» вышел в онлайне

Фильм «Супергёрл» вышел в онлайне
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«Супергёрл», супергеройская картина о кузине Супермена, вышла в онлайне. Картину можно посмотреть в зарубежных онлайн-кинотеатрах, её выпустили спустя месяц после старта проката в кинотеатрах.

На решение наверняка повлияли ужасные кассовые сборы. Это первый откровенный провал в перезапущенной киновселенной DC Джеймса Ганна и Питера Сафрана — картина даже близко не окупилась.

«Супергёрл» рассказывает историю Кары Зор-Эл, сестры Супермена, которая путешествует по галактике в компании пса Крипто. Однажды она знакомится с молодой инопланетянкой по имени Рути, после чего отправляется на кровопролитные поиски мести.

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