Фильм «Супергёрл» вышел в онлайне

«Супергёрл», супергеройская картина о кузине Супермена, вышла в онлайне. Картину можно посмотреть в зарубежных онлайн-кинотеатрах, её выпустили спустя месяц после старта проката в кинотеатрах.

На решение наверняка повлияли ужасные кассовые сборы. Это первый откровенный провал в перезапущенной киновселенной DC Джеймса Ганна и Питера Сафрана — картина даже близко не окупилась.

«Супергёрл» рассказывает историю Кары Зор-Эл, сестры Супермена, которая путешествует по галактике в компании пса Крипто. Однажды она знакомится с молодой инопланетянкой по имени Рути, после чего отправляется на кровопролитные поиски мести.