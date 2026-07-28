«Я в восторге!» Майкл Б. Джордан — о назначении Дэвида Джонссона в «Чёрную пантеру 3»
Поделиться
Майкл Б. Джордан, сыгравший Киллмонгера в «Чёрной пантере», отреагировал на новость, что взрослого сына Т'Чаллы сыграет звезда «Чужого: Ромул» и «Долгой дороги» Дэвид Джонссон.
По словам Джордона, он в восторге от этого и одобряет кандидатуру Джонссона на роль.
О, я в восторге. Это потрясающе! Не могу дождаться, не могу дождаться. Поскорее бы увидеть, что получилось.
Картина станет продолжением серии фильмов про короля Ваканды. Премьера состоится уже 15 декабря 2028 года, а за проект вновь отвечает Райан Куглер, снявший обе прошлые части и год назад выстреливший «Грешниками». Иными словами, почти вся старая команда снова в сборе.
Комментарии
- 28 июля 2026
-
09:49
-
08:46
-
08:32
-
07:51
-
07:19
-
06:46
- 27 июля 2026
-
20:49
-
20:02
-
19:55
-
19:36
-
19:09
-
18:31
-
18:14
-
18:03
-
17:37
-
17:08
-
16:52
-
16:37
-
16:08
-
15:35
-
15:34
-
15:11
-
15:02
-
14:42
-
14:26
-
14:16
-
14:15
-
14:08
-
13:48
-
13:44
-
13:41
-
13:19
-
13:01
-
13:00
-
12:30