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«Она талантливее меня». Том Холланд — об актёрской игре Зендеи

«Она талантливее меня». Том Холланд — об актёрской игре Зендеи
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В недавнем интервью Том Холланд поговорил про свою жену, Зендею, и её актёрские навыки. По словам Холланда, Зендея в разы таланталивее её.

Актёр отмечает, что работать с Зендеей — сплошное удовольствие, потому что он учится у неё актёрским фишкам. Том также признаёт, что в своих сценах его супруга играет намного лучше, чем он в своих.

Она талантливее меня, и она делает всё в сценах намного, намного лучше. Это лучшая вещь в работе с Зендеей.

«Человек-паук: Новый день» выйдет в зарубежный прокат 31 июля. В России картину начнут показывать не раньше конца августа, точной даты пока нет, но примерное окно известно.

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