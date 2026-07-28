Новый сезон сериала «Клиника» стартует 30 сентября
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ABC объявила, что новый, 11-й сезон «Клиники», начнёт выходить 30 сентября. В этот день выпустят сразу две серии. Это 11-й или же второй сезон проекта после перезапуска.
10-й сезон «Клиники» завершился 16 апреля. Продолжение посвящено повзрослевшим героям, которые сталкиваются с новыми вызовами в медицине, стараясь сохранить свою дружбу. В сериале также появляются юные врачи, кем и были главные герои в первых сезонах оригинальной картины.
Возрождённое шоу высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 90% свежести от обозревателей и 95% от зрителей.
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