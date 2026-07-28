Голос Роберта Дауни-младшего в образе Доктора Дума поразил братьев Руссо
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Энтони и Джо Руссо, режиссёры «Мстителей: Cудный день» и «Мстителей: Секретные войны», рассказали о своих впечатлениях, когда услышали, как Роберт Дауни-младший отыгрывает Доктора Дума.
По словам постановщиков, у них пробежали мурашки по коже, как только они услышали, как звучит актёр в образе злодея.
Кажется, это было в трейлере. Мы просто обсуждали кое-какие идеи, и он вдруг заговорил этим голосом.
Увидеть Доктора Дума воочию можно будет в «Судном дне». Там злодей появится впервые в рамках киновселенной Marvel. А затем его стоит ждать и в «Секретных войнах», где он также выступит главным врагом супергероев.
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