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Фильм «Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом вышел в онлайне

Фильм «Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом вышел в онлайне
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28 июля состоялась цифровая премьера фильма «Смерть Робин Гуда». Историческую ленту с Хью Джекманом («Росомаха») уже можно посмотреть на Amazon Prime Video, в iTunes и других стримингах.

Таким образом, лента вышла в домашнем прокате спустя чуть больше месяца после релиза в кинотеатрах — премьера состоялась 19 июня. За это время картина собрала около $ 7 млн при бюджете в $ 20 млн. Фильм смешанно оценили как критики, так и зрители: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 67% свежести от обозревателей и 57% — от зрителей.

«Смерть Робин Гуда» рассказывает об уже пожилом и тяжело раненном Робин Гуде, который пытается искупить вину за прошлое, полное убийств и других различных преступлений. Помочь ему в этом нелёгком деле соглашается таинственная женщина, которая начинает ухаживать за ним.

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