Стартовали съёмки третьего сезона сериала «Разделение» от Apple

Американский режиссёр Бен Стиллер и шоураннер Дэн Эриксон объявили о старте производства третьего сезона сериала «Разделение». Съёмки шоу стартовали в США спустя полтора года после выхода второго сезона.

Производство третьего сезона «Разделения» продлится около полугода, после чего авторы займутся спецэффектами, монтажом и другими этапами постпродакшена. У продолжения фантастического сериала пока нет даты выхода, однако ранее Бен Стиллер заявлял, что «зрителям не придётся снова ждать три года».

Сериал «Разделение» дебютировал в феврале 2022 года, получив очень положительные отзывы зрителей и критиков. Шоу рассказывает о сотруднике компании Lumon Industries Марке — он соглашается на процедуру «разделения», которая отделяет его нерабочие воспоминания от рабочих. Проект возглавил чарты ключевых для компании Apple рынков, обойдя в том числе очень популярного «Теда Лассо».