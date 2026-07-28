15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовали съёмки третьего сезона сериала «Разделение» от Apple

Стартовали съёмки третьего сезона сериала «Разделение» от Apple
Комментарии

Американский режиссёр Бен Стиллер и шоураннер Дэн Эриксон объявили о старте производства третьего сезона сериала «Разделение». Съёмки шоу стартовали в США спустя полтора года после выхода второго сезона.

Производство третьего сезона «Разделения» продлится около полугода, после чего авторы займутся спецэффектами, монтажом и другими этапами постпродакшена. У продолжения фантастического сериала пока нет даты выхода, однако ранее Бен Стиллер заявлял, что «зрителям не придётся снова ждать три года».

Сериал «Разделение» дебютировал в феврале 2022 года, получив очень положительные отзывы зрителей и критиков. Шоу рассказывает о сотруднике компании Lumon Industries Марке — он соглашается на процедуру «разделения», которая отделяет его нерабочие воспоминания от рабочих. Проект возглавил чарты ключевых для компании Apple рынков, обойдя в том числе очень популярного «Теда Лассо».

Материалы по теме
Автор «Разделения» Бен Стиллер объяснил, почему не снимет третий сезон сериала
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android