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Завершились съёмки фильма «Приключения Фунтика» — премьера 10 июня 2027 года

Завершились съёмки фильма «Приключения Фунтика» — премьера 10 июня 2027 года
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Кинокомпании «Киноцех» и «Вольга» объявили о завершении производства фильма «Приключения Фунтика». Съёмки семейной картины заняли полтора месяца, а премьера ленты намечена на 10 июня 2027 года.

Историю знаменитого анимационного проекта адаптируют под современные реалии. В будущей сказке поросёнок Фунтик – это сценический образ десятилетнего мальчика, который сбегает из цирка от коварной Беладонны, заставлявшей его обманывать публику ради личной выгоды. Убегая, главный герой встречает новых друзей: бывших цирковых артистов дядюшку Мокуса и его племянницу Бамбину. Вместе они дают отпор преследователям, создают свою маленькую цирковую труппу и отправляются на поиски родителей Фунтика.

Режиссером проекта выступил Митрий Семёнов-Алейников («Не одна дома 2»). Главные роли в фильме сыграли Матвей Тараканов («Дальнобойщица»), Максим Лагашкин («Моё собачье дело»), Ян Цапник («Артек. Большое путешествие»), Ева Смирнова («Папины дочки. Мама вернулась») и другие актёры.

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