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Автор «Жизни Чака» напишет сценарий для экранизации Warhammer 40,000 с Генри Кавиллом

Автор «Жизни Чака» напишет сценарий для экранизации Warhammer 40,000 с Генри Кавиллом
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Компания Games Workshop раскрыла новые детали будущих экранизаций по вселенной Warhammer 40,000. Как оказалось, к работе над первым произведением по франшизе уже приступил Майк Флэнаган, режиссёр «Жизни Чака», «Призрака дома на холме», будущего сериала по «Кэрри» и «Тёмной Башни» Стивена Кинга.

У кинодеятеля уже есть набросок сюжета, в ближайшее время он возьмётся за написание сценария, отметили в компании. Продюсером франшизы всё ещё выступает Генри Кавилл — возможно, он также сыграет одну из главных ролей в экранизации.

Анонс киновселенной Warhammer 40,000 состоялся ещё в 2022 году — тогда за развитие проекта взялись Amazon и владелец бренда Games Workshop. Ситуация сдвинулась с мёртвой точки лишь четыре года спустя, когда в команду нашли сценариста первого проекта. Будет это фильм или сериал, пока неизвестно.

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