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На красной дорожке «Человека-паука: Новый день» заспойлерили секретную роль Сэди Синк

На красной дорожке «Человека-паука: Новый день» заспойлерили секретную роль Сэди Синк
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В материале присутствуют спойлеры к фильму «Человек-паук: Новый день».

Уже 31 июля состоится премьера фильма «Человек-паук: Новый день». Одну из главных ролей в продолжении истории Паучка сыграла Сэди Синк — звезде «Очень странных дел» достался некий таинственный персонаж, о котором авторы до сих пор ничего не рассказали.

Тем временем на красной дороже в Нью-Йорке музыкант Стивен Лейси раскрыл личность героини. Певец подтвердил предположения фанатов: актриса действительно сыграла Джин Грей — одну из важнейших героинь Людей Икс, владеющую мощными телепатическими способностями.

Мой любимый персонаж в фильме — Джин. Мне нравится Джин. Она злодей, но у неё есть мотив для её безумия. Не знаю почему, но мне очень нравится этот персонаж.

Мнение фанатов о словах Лейси разделились. Одни считают, что музыкант буднично проспойлерил главный твист фильма, другие же заявляют, что это заранее продуманное интервью в Marvel, которое ведёт зрителей к неверным выводам с точки зрения сюжета будущей картины.

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