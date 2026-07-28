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Николас Кейдж считает, что Кристофер Нолан обиделся на него из-за отказа сняться в фильме

Николас Кейдж считает, что Кристофер Нолан обиделся на него из-за отказа сняться в фильме
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Американский актёр Николас Кейдж рассказал грустную историю из своей кинокарьеры. Как оказалось, один из самых популярных артистов современности не получает повторных звонков от именитых режиссёров, если до этого он хоть раз отказал им в съёмке в той или иной картине.

Кейдж вспомнил, что это происходило как минимум с Кристофером Ноланом («Начало»), Вуди Алленом («Манхэттен») и Полом Томасом Андерсоном («Нефть»). Актёр считает, что своим отказом он просто обижает постановщиков, после чего они больше не хотят с ним работать.

Дэвид О. Расселл — единственный режиссёр, который позвонил мне ещё раз после того, как я отказал ему. Большинство из них обижаются или что-то в этом роде, и они больше никогда не звонят мне. Со мной это случалось миллион раз. Это происходило с Кристофером Ноланом, с Вуди Алленом и с Полом Томасом Андерсоном. Они просто больше не звонят мне.

Ближайшей ролью Николаса Кейджа стало воплощение супергероя в мини-сериале «Паук-Нуар». Шоу рассказывает о частном сыщике в Нью-Йорке 1930-х, который совсем не хочет обладать сверхспособностями.

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