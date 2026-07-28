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Начались съёмки комедии «Окно №6» о работниках МФЦ

Начались съёмки комедии «Окно №6» о работниках МФЦ
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Продюсерский центр Sentsov Group объявил о старте производства фильма «Окно №6». Съёмки комедии займут несколько месяцев, после чего проект выйдет в кинотеатрах России.

По сюжету блогер и сотрудник столичного МФЦ Никита отправляется в региональный Заможайский МФЦ: там ему предстоит поднять рейтинг отделения и показать пример коллегам. Молодой человек с оптимизмом включается в работу, но на его пути встают сложности сельской жизни, к которым он не привык. Помочь Никите вызывается местный нотариус Марина, вместе им предстоит победить бюрократию и сопротивление коллектива переменам.

Главные роли в ленте сыграют Никита Шишкин («Наш папа – Дед Мороз!»), Александра Власова («Старые шишки»), Иван Охлобыстин («Холоп 3») и другие актёры. Режиссёром картины выступает Алексей Петрашевич («Митрич»).

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