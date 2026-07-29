Вышел трейлер фильма «Джуманджи 3» с Дуэйном Джонсоном — премьера 25 декабря

Компания Sony Pictures полноценный трейлер «Джуманджи 3». Лента с подзаголовком «Открытый мир» выйдет в мировых кинотеатрах 25 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

Будущая лента выступит уже третьей частью перезапущенной серии о подростках, которые попадают в мир видеоигры. Ожидается, что в этот раз героев ждут масштабный приключения, а сама лента выступит большим финалом трилогии.

К своим ролям, помимо Джонсона, вернутся Кевин Харт («Американская семейка»), Карен Гиллан («Мстители: Финал») и Джек Блэк («Minecraft в кино»). Режиссёром выступает Джейк Кэздан — автор предыдущей части серии.