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Культовую The Elder Scrolls 3: Morrowind теперь можно запустить в браузере

Культовую The Elder Scrolls 3: Morrowind теперь можно запустить в браузере
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Моддер под ником Dumpster_Buddy выпустил браузерную версию легендарной игры The Elder Scrolls 3: Morrowind — теперь её можно запустить в любом современном приложении для открытия интернет-страниц.

Версия на базе открытого движка OpenMW поддерживает современные визуальные эффекты, сохранения и управление с геймпада. Если указать путь к файлам, то, помимо стартового мира, игрокам станет доступен весь контент Morrowind. В будущем автор также планирует добавить поддержку модов.

Ранее российские моддеры создали браузерную версию GTA: Vice City — для её запуска нужно скачать лишь 56 МБ, и можно получить доступ к полной игре.

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