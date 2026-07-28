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Постеры с главными героями фильма «Последний богатырь. Колобок» — премьера 6 августа

Постеры с главными героями фильма «Последний богатырь. Колобок» — премьера 6 августа
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Онлайн-кинотеатры Start и телеканал «Россия-1» представили постеры фильма «Последний богатырь. Колобок». На них можно увидеть главных героев будущей сказки, премьера которой состоится 6 августа в кинотеатрах России.

Фото: Start

Фото: Start

Фото: Start

Фото: Start

Фото: Start

Фото: Start

Фото: Start

Фото: Start

Сюжет будущего проекта расскажет о предыстории Колобка. В ленте представят, как героя испекли, как он сбежал, попал к разбойникам, а затем объединился с неудачливым пекарем Тихоном.

Главного героя вновь озвучил Гарик Харламов («Последний богатырь: Корень зла»), а к главным ролям вернулись Дмитрий Журавлёв и Мила Ершова. Режиссёром выступил Антон Маслов, один из создателей сериала «Последний богатырь. Наследие».

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