15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Исполнителю роли Сэма во «Властелине колец» пришлось продать дом из-за маленького гонорара

Исполнителю роли Сэма во «Властелине колец» пришлось продать дом из-за маленького гонорара
Комментарии

Актёр Шон Эстин, исполнивший роль Сэмуайза Гэмджи в трилогии «Властелин колец», рассказал о продаже дома — ему пришлось это сделать, так как гонорар за фильм был слишком маленьким.

Эстин отметил, что разница между вниманием фанатов и деньгами, которые он смог получить, оказалась по-настоящему колоссальной. Ранее об этом же говорил Элайджа Вуд, сыгравший Фродо — он признал, что участвовал в съёмках только ради идеи.

Ранее в Новой Зеландии начались съёмки фильма «Властелин колец: Охота на Голлума». Он выйдет 17 декабря 2027 года. В ленте также появятся Гэндальф в исполнении Иэна Маккеллена и Фродо Бэггинс от Элайджи Вуда.

Материалы по теме
В Новой Зеландии начались съёмки фильма «Властелин колец: Охота на Голлума»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android