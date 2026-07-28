Трейлер четвёртого сезона сериала «Тед Лассо» про женскую команду — премьера 5 августа

Компания Apple представила полноценный трейлер из четвёртого сезона сериала «Тед Лассо». Продолжение футбольного сериала стартует уже 5 августа в онлайн-кинотеатре Apple TV.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Сюжет четвёртого сезона будет посвящён женской команде ФК «Ричмонд». В продолжении вернётся лишь часть основного актёрского состава, включая Джейсона Судейкиса (Тед Лассо), Ханну Уоддингэм (Ребекка) и Джуно Темпл (Килли).

Сериал «Тед Лассо» официально завершился весной 2023 года после выхода третьего сезона, после чего авторы решили вернуться к ленте с другой стороны. Проект рассказывает о тренере по американскому футболу Теде Лассо, который прилетает в Англию тренировать местную футбольную команду «Ричмонд», хотя сам ничего не смыслит в этом виде спорта.